Валютные заемщики банка «ДельтаКредит» перекрыли Моховую улицу. Об этом The Village рассказала пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева.

Протестующие собрались возле офиса по адресу Моховая, 7. Они требуют встречи с руководством. Однако оно не выходило к участникам акции, рассказала Григорьева. По ее словам, сейчас на место приехали депутаты, но кто именно, она не рассказала.

Фото предоставлено Галиной Григорьевой

10 ноября около 250 валютных заемщиков пришли в приемную Госдумы, требуя принятия законопроекта, предусматривающего мораторий на выселение из единственного жилья. Проект был внесен Законодательным собранием СПб еще в июне этого года и запланирован к рассмотрению в декабре.

Валютные заемщики столкнулись с трудностями еще в начале 2015 года на фоне резкого роста курсов доллара и евро. В начале 2016 года из-за очередного обвала мировых цен на нефть ситуация повторилась. Ипотечники устраивают акции протеста возле банковских отделений, добиваясь пересчета займов в рубли по льготным курсам. Заемщики хотят пересчитать кредиты по курсу ЦБ на 1 октября 2014 года — 39,39 рубля за доллар и 49,98 рубля за евро. С такой рекомендацией обращался к банкам Центробанк, однако предложение не было обязательным.