На Суворовской площади в Москве собрались около 50 дальнобойщиков — они участвуют в акции, приуроченной к началу первых забастовок водителей против системы «Платон». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Сами участники называют акцию встречей депутатов Государственной думы и Московской городской думы от партии КПРФ с водителями — «с теми, кому отказывают в проведении митинга, кому затыкают рот». Как отмечает «Дождь», на акции были замечены провокаторы, которые принесли с собой плакат с оскорбительным выражением в адрес депутата от КПРФ Валерия Рашкина, являющегося организатором акции.

Один из водителей по имени Алексей Родионов рассказал, что после акции дальнобойщики из разных регионов «проведут общее собрание». По словам Родионова, они планируют «обсудить дальнейшие планы».

11 ноября в Химках состоялась акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон», на которой задержали более десяти человек. Среди них, помимо протестующих, были и журналисты, освещавшие мероприятие, в том числе корреспонденты «Дождя» и «Новой газеты».

С 15 ноября 2015 года в России работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Дальнобойщики выступают против этих сборов. В 2017 году власти хотят удвоить тариф «Платона» — сперва отменить льготный коэффициент, а затем проиндексировать сумму на величину инфляции.