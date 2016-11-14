Полиция проводит обыски у активистов, выступавших против строительства православного храма на месте парка «Торфянка» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По словам гражданского активиста Михаила Барботкина, правоохранители пришли в квартиры правозащитницы Марины Веригиной, местной жительницы Натальи Федоровой, активиста Влада Кузнецова и его жены Светланы, а также активистов Евгения Лебедева и Павла Алексеева. Последний обычно снимал происходящее вокруг парка. По данным «ОВД-Инфо», его вместе с сыном и всей видеоаппаратурой увезли в отделение.

О причинах обысков и задержаний активистам не сообщили. Еще несколько защитников парка «Торфянка», по словам Барботкина, пока не вышли на связь.

С лета 2015 года жители Лосиноостровского района, на территории которого находится «Торфянка», проводят митинги против строительства там нового храма РПЦ. В октябре 2015 года власти Москвы сочли нецелесообразным возведение церкви на месте «Торфянки», однако в феврале 2016-го в парк привезли стройматериалы для начала строительства. Это спровоцировало очередной конфликт между защитниками парка и сторонниками строительства храма, в том числе представителями движения «Сорок сороков». В РПЦ считают, что против строительства храмов могут выступать только оппозиционные политики и противники православной церкви — сектанты и язычники.