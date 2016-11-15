Временно исполняющим обязанности министра экономического развития вместо задержанного Алексея Улюкаева назначен его заместитель Алексей Ведев. Об этом сообщает агентство RNS.

По данным «Газеты.ру», новым главой Минэкономразвития могут назначить руководителя Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина. В самом АСИ говорят, что это «слухи и домыслы».

Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября при получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».