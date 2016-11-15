Министр экономического развития Алексей Улюкаев лично не получал 2 миллиона долларов, которые ему вменяются в качестве взятки за одобрение сделки между «Роснефтью» и «Башнефтью». Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, эти деньги находились в банковской ячейке и сам Улюкаев их не изымал. При этом оперативные материалы «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги».

Инициатором проведения расследования против Улюкаева стал начальник службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, ранее работавший в руководстве управления собственной безопасности ФСБ. Непосредственным задержанием министра занимались сотрудники 3-го отдела управления «К», отвечающие за контрразведку в кредитно-финансовой сфере, и 6-й службы УСБ ФСБ.

Утром во вторник, 15 ноября, в Следственном комитете России начался допрос Улюкаева. Обвинение ему уже предъявлено. При этом СМИ сообщают, что адвоката министру еще не назначили. Мера пресечения в отношении чиновника также пока не выбрана.

Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Мера пресечения в отношении чиновника еще не выбрана.

Судьба сделки по покупке «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти», принадлежащих государству, теперь под вопросом. В Кремле не смогли ответить, может ли она быть пересмотрена. В самой «Роснефти» заявили, что рисков для нее нет. А в Счетной палате уточнили, что в планах ведомства не значится никаких дополнительных проверок на этот счет.