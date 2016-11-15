Высадка первого россиянина на Луну запланирована на 2031 год. Об этом глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев рассказал ТАСС.

По его словам, в 2026 году планируется совершить беспилотный облет Луны, а в 2027-м запустить на ее орбиту взлетно-посадочный модуль. Его посадка на небесное тело будет осуществляться в автоматическом режиме. В 2029 году на Луну совершат еще один беспилотный полет на новом корабле, а в 2030-м — пилотируемый.

Сейчас «Энергия» работает над проектом «Рывок» — пилотируемым кораблем для полетов к Луне, который будет базироваться на Международной космической станции и курсировать от нее к международной окололунной платформе, доставляя грузы и космонавтов, ранее прилетевших на МКС кораблями серии «Союз». Разработку взлетно-посадочного модуля планируется вести вместе с европейскими и американскими партнерами.

Кроме того, для полетов к Луне в России создается пилотируемый корабль «Федерация». Его летный образец планируется изготовить в 2020 году и запустить в беспилотном режиме в 2021-м. Первый пилотируемый запуск намечен на конец 2023 года. По данным Центрального научно-исследовательского института машиностроения, с 2025 года планируется проводить один-два пуска «Федерации» в год.