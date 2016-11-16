У офиса Фонда борьбы с коррупцией на «Автозаводской» проходит пикет активистов движения «Антимайдан». Об этом в Twitter сообщает сотрудница фонда Анна Литвиненко.

Участники пикета держат флаги «Антимайдана» и плакаты с надписями «Навальный — вор», «Навальный — РосПиливатель и мошенник» и другими. Всего у входа в здание собрались около 20 человек.

Смотрите, какие шуты у нашего офиса стоят pic.twitter.com/6I1qsShYke — Аня Литвиненко (@Litvinenko_aa1) 16 ноября 2016 г.

Вот вам полиция с карандашами. pic.twitter.com/7D7oOD18wE — Аня Литвиненко (@Litvinenko_aa1) 16 ноября 2016 г.

Ранее в среду Президиум Верховного суда России отменил основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову приговор по делу «Кировлеса» и отправил дело на пересмотр. Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который заключил, что Россия нарушила право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство.