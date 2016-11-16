Антимайдановцы проводят пикет у офиса ФБК
У офиса Фонда борьбы с коррупцией на «Автозаводской» проходит пикет активистов движения «Антимайдан». Об этом в Twitter сообщает сотрудница фонда Анна Литвиненко.
Участники пикета держат флаги «Антимайдана» и плакаты с надписями «Навальный — вор», «Навальный — РосПиливатель и мошенник» и другими. Всего у входа в здание собрались около 20 человек.
Ранее в среду Президиум Верховного суда России отменил основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову приговор по делу «Кировлеса» и отправил дело на пересмотр. Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который заключил, что Россия нарушила право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство.
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