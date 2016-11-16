Правозащитная организация «Зона права» подсчитала, какую сумму морального ущерба выплатила Россия с 2011 по 2016 год по решению Европейского суда по правам человека в делах о неоказании надлежащей медицинской помощи заключенным. Полученные данные приводит «Медиазона».

565 575 евро выплатила Россия за последние пять лет

за неоказание медпомощи заключенным

В таких делах ЕСПЧ зачастую признавал нарушение права осужденных на жизнь и нарушение запрета на бесчеловечное обращение.

Глава «Зоны права» Сергей Петряков отмечает, что указанная сумма — это лишь «видимая часть айсберга», так как в некоторых случаях российские власти договаривались о выплате компенсаций еще до того, как ЕСПЧ примет решение не в пользу страны. При заключении мирового соглашения дело исключалось из списка подлежащих к рассмотрению судом, а значит, не учитывалось и в статистике.

Из подготовленного «Зоной права» доклада «Тюремная медицина в России» следует, что отчасти неоказание надлежащей медицинской помощи заключенным связано с нехваткой финансирования. Так, в 2013 году исправительные учреждения получили на лекарства лишь 1,985 миллиона рублей вместо 6,06 миллиона, которые им требовались. Потребность же Уголовно-исполнительной системы в медоборудовании удовлетворили всего на 10 %, предоставив на его покупку 394 тысячи рублей вместо необходимых 3,8 миллиона.

В целом российские суды удовлетворяют лишь одно из пяти ходатайств осужденных об освобождении по состоянию здоровья. При этом только в 2015 году в исправительных учреждениях скончались 3 977 человек. По данным Генпрокуратуры, 87 % из них умерли из-за различных заболеваний, в том числе по причине слабой медицинской базы, медленного обновления оборудования и отсутствия некоторых видов медуслуг.