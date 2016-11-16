В 2017 году ФСБ запустит систему обмена информацией о компьютерных инцидентах между федеральными органами исполнительной власти. Об этом сообщает агентство RNS.

Порядок обмена данными о проблемах с обеспечением информационной безопасности пропишут в положении о государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Предполагается, что президент России Владимир Путин подпишет указ о запуске проекта ГосСОПКА уже в первой половине 2017 года.

В ФСБ надеются, что формирование единого информационного пространства позволит спецслужбам эффективнее взаимодействовать с различными госструктурами и компаниями и помогать им предотвращать и отбивать кибератаки.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании федерального проекта ГосСОПКА еще в 2012 году, однако его окончательную концепцию утвердили лишь в декабре 2014-го.

Система должна защищать от кибератак более 70 органов исполнительной власти, а также объекты критической инфраструктуры: атомные и гидроэлектростанции, системы снабжения городов и спецхранилища Росрезерва. Чтобы справиться с этой задачей, ГосСОПКА будет проводить мониторинг электронных ресурсов, выявлять и прогнозировать возникновение угроз, а также совершенствовать существующие системы безопасности, взаимодействуя в том числе с операторами связи и интернет-провайдерами. Если же система все-таки пропустит атаку, она в автоматическом режиме постарается выяснить причины случившегося и устранить неисправности.

Ранее уже сообщалось, что над своим сегментом системы работает Минэкономразвития. Кроме того, Корпоративный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак появился при «Ростехе». Он стал первым корпоративным звеном ГосСОПКА.