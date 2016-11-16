Социальная сеть «ВКонтакте» ограничила доступ российских пользователей к сатирическому паблику «Рашка — Квадратный Ватник». О блокировке сообщества сообщили пользователи имиджборда «Двач».

Основание для ограничения доступа к ресурсу послужило решение Куйбышевского районного суда Омска от 21 сентября 2016 года. Из него следует, что среди комиксов с «Ватником» Центр по борьбе с экстремизмом обнаружил фотографии Владимира Путина «в нацистской форме с сопутствующими атрибутами формы солдатов нацистской Германии», а также различные материалы, оскорбляющие представителей русской нации и действующей власти.

Персонаж «Рашка — Квадратный Ватник» появился в 2011 году незадолго до массовых протестов из-за выборов в Госдуму. Его придумал бывший участник прокремлевского движения «Наши» Антон Чадский. В его образе он решил объединить все отрицательные качества типичного россиянина. Графически персонаж напоминает Спанч Боба.