Правоохранительные органы задержали мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова и руководителей компании «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова по делу о растрате более миллиарда рублей, инвестированных корпорацией «Роснано» в строительство фармацевтического завода. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2011 году Атауллаханов и Султанов купили у принадлежащей Кошурникову компании участок на территории национального парка «Плещеево озеро», чтобы создать иллюзию выполнения работ по строительству завода. Сам Кошурников, занимавший тогда пост главы Переславского района, выдал разрешение на строительство, не согласовав его с министерством природы. Инвестированные в проект деньги «Роснано» при этом были растрачены.

Теперь руководители компании «НТфарма» проходят по части 4 статьи 160 УК РФ — растрата вверенного им имущества в особо крупном размере. А мэр Переславля-Залесского — по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий.

Об уголовном деле в связи с растратой миллиарда рублей корпорации «Роснано» стало известно 16 ноября. Тогда же в офисе компании прошли обыски. Во время следственных мероприятий правоохранители изъяли «большой пакет документов, связанных с совместным проектом „Роснано“ и „НТфарма“».

На заводе «НТфарма» планируется производить «вакцины и лекарства на основе псевдоаденовирусных наночастиц», являющиеся «эксклюзивной разработкой» компании. «Роснано» выражало обеспокоенность «определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия» с 2014 года. При этом оно до сих пор не начало свою работу, хотя и должно было запуститься еще в 2012 году. Сейчас запуск завода намечен на 2017 год.