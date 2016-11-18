Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность решения Минюста о признании «Левада-центра» иностранным агентом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В удовлетворении требований иска Автономной некоммерческой организации „Аналитический центр Юрия Левады“ к Минюсту отказать», — говорится в сообщении.

В сентябре Минюст включил «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. Решение было принято по результатам внеплановой документарной проверки, которую провели в августе 2016 года по запросу общественного движения «Антимайдан». Его представители заявляют, что центр проводит исследования «по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета». Руководство центра с включением в реестр не согласилось. В октябре «Левада-центр» подал жалобу на решение Минюста.