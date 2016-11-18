Президент США Барак Обама и лидеры европейских государств по итогам встречи в Берлине договорились продлить санкции в отношении России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Условие для отмены санкций, по словам главы США, — полное выполнение минских соглашений. «Важно, что мы продлим санкции до тех пор, пока, минские соглашения не будут полностью реализованы», — заявил Обама, добавив, что в интересах США «сотрудничать с Россией, чтобы решать проблемы в мире».

Продление санкций поддержали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, председатель правительства Испании Мариано Рахой и глава совета министров Италии Маттео Ренци.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции не волнуют Россию, и Россия не планирует поднимать вопрос об их отмене.