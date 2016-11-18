Избирательной кампанией Владимира Путина на президентских выборах 2018 года будет руководить первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, Путин формирует команду, которая сможет обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах. При этом официального заявления Путина о решении баллотироваться на четвертый срок еще не было.

5 октября Сергей Кириенко был выдвинут на пост первого заместителя главы администрации президента. В начале ноября стало известно, что Кириенко провел встречу с представителями экспертного сообщества, где поставил задачу обеспечить высокий результат кандидату от власти на выборах президента 2018 года, которым, вероятно, снова будет Владимир Путин.