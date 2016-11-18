Снижение доходов населения за месяц ускорилось в четыре раза и составило в октябре 5,9%. В сентябре этот показатель был равен 1,5%. Это следует из данных, которые опубликовал Росстат.

В докладе, отмечается, что самое сильное сокращение реальных доходов пришлось на август — 8,2 %. Для сравнения, за весь 2015 год тот же показатель упал на 4,3 %.

По прогнозам Минэкономразвития, снижение доходов в 2016 должно составить 5,6 %. Как отмечают эксперты из РАНХиГС, основным способом адаптации россиян во время кризиса продолжает оставаться экономия на товарах и услугах.