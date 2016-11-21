Арест экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева связали с противостоянием нескольких групп силовиков — под руководством главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и их конкурентов из ФСБ. Такую версию приводит «Новая газета».

Издание отмечает, что инициировавший расследование генерал ФСБ Олег Феоктистов работал вместе с главой управления «К» Иваном Ткачевым, а также руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. Два последних сейчас арестованы, а сам Феоктистов отправлен в резерв.

При этом разработку Улюкаева завершила уже другая команда силовиков — управление «М», которое возглавляет Сергей Алпатов. Именно Алпатову и его людям, по данным «Новой», удалось «разбить группу Феоктистов — Максименко».

Также отмечается, что конфликт между силовиками, скорее всего, спровоцировала закончившаяся перестрелкой у московского ресторана Elements ссора между внебрачной дочерью высокопоставленного чиновника из Казахстана Жанной Ким и московским дизайнером Фатимой Мисиковой.

Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали 14 ноября по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере» — и отправили под домашний арест. Тем же вечером министра уволили.