Часы с символикой Национальной гвардии России и гравировкой «Душу — богу, жизнь — отечеству, честь — никому» намерена закупить московская войсковая часть № 7456. Информация об аукционе на поставку аксессуаров размещена на сайте госзакупок.

Документ о госзакупке предусматривает поставку 209 часов с символикой Росгвардии. Начальная максимальная цена контракта составляет 999 тысяч рублей.

За эту сумму победителю аукциона нужно будет поставить войсковой части десять наименований часов, в том числе карманных, с различными механизмами.

Также поставщику будет необходимо нанести на корпус часов лазерную гравировку со словами: «Душу — богу, жизнь — отечеству, честь — никому». Под стрелками должна быть размещена надпись «Сокол», а под ними — «Росгвардия».

Заявки на осуществление госзакупки можно подавать до 28 ноября. Аукцион состоится 1 декабря.

5 апреля 2016 года президент России Владимир Путин рассказал о создании Росгвардии — подразделения на базе внутренних войск министерства внутренних дел (МВД). В его состав вошли более 350 тысяч человек из числа сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана». Среди задач подразделения значатся обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана гособъектов, содействие пограничным службам, контроль над оборотом оружия и осуществление вневедомственной охраны. Служащие национальной гвардии смогут применять силу и оружие без предупреждения, а также проводить задержания.