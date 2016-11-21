Симоновский районный суд Москвы 21 ноября приговорил бывшего главу отдела по работе с объектами культурного наследия департамента городского имущества столицы Илью Киндинова к четырем годам условно за покушение на взятку. Об этом со ссылкой на представителя суда Анастасию Семенихину сообщают РИА «Новости».

«Суд назначил Киндинову наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должность на госслужбе на три года», — заявила Семенихина.

По ее словам, посредник Киндинова, Давид Ревазов, приговорен к трем годам условно.

По версии следствия, Киндинов с помощью Ревазова намеревался склонить главу неназванной коммерческой организации к передаче ему 20 миллионов рублей. Эти деньги он хотел получить за помощь при подготовке документов на участие в торгах на получение права аренды здания, которое является объектом культурного наследия.