Роспотребнадзор объявил, что в России началась эпидемия гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, ситуация с гриппом в России может усложниться через две-три недели.

Сообщается, что у гриппа видоизменился штамм вируса. Инфекция смогла преодолеть межвидовой барьер. «Болезнь, свойственная одному биологическому виду, начинает поражать другой вид, приобретая очень высокопатогенные свойства», — прокомментировала Попова.

В Роспотребнадзоре отметили, что на территории России уже приняты меры по вакцинации населения. Также в ведомстве советуют не забывать о профилактике заболеваний и при первых симптомах гриппа обращаться к врачу.