Возгорание и задымление в здании ЦУМа ликвидировано, сообщили The Village в главном управлении МЧС по Москве.

«На минус 1 этаже произошло возгорание жировых отложений в вытяжке, оно заняло площадь около двух квадратных метров. Возникло сильное задымление. Силами сотрудников МЧС возгорание было потушено», — рассказал дежурный офицер.

Он пояснил, что жировые отложения появились в результате работы кухни расположенного в здании ресторана. При возгорании никто не пострадал.

Возгорание в здании ЦУМ возникло около 13:15. Позже появилась информация, что это просто сильное задымление. По словам очевидцев, источник находился в ресторане «Марани».