В 2017 году в России впервые проведут централизованную закупку антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Покупка лекарств будет финансироваться федеральным бюджетом. Сейчас в министерстве здравоохранения согласуют общую заявку с представителями регионов.

По словам замминистра здравоохранения Сергея Краевого, практически все необходимые препараты, рекомендованные схемами лечения Всемирной организации здравоохранения, выпускаются и на территории России. При этом власти продолжают работу над локализацией производства и других лекарств. В некоторых случаях это позволит снизить их цену вдвое.

По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью СПИДом в России носит характер эпидемии. На конец 2015 года в стране насчитывалось 824,7 тысячи зараженных при общем охвате медицинским освидетельствованием лишь 19,3 % населения. При этом лишь 37,3 % больных находились под диспансерным наблюдением и получали антиретровирусную терапию. В среднем в России фиксируется ежегодное увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфицирования на 10 %.

В конце октября 2016 года правительство приняло государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ. В документе говорится, что в 2015 году антиретровирусную терапию получили лишь 26,3 % зараженных. К 2020 году этот показатель должен достичь 38,3 %, но при «соответствующем финансировании» может вырасти и до 90 %. Такой процент, по данным Всемирной организации здравоохранения, требуется для прекращения эпидемии ВИЧ-инфекции.