Социологи «Левада-центра» выяснили, что отношение россиян к США немного улучшилось за последние месяцы. Однако тех, кто негативно относится к Штатам, по-прежнему больше. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного на сайте «Левада-центра».

28 % Россиян хорошо

относятся к США

По данным социологов, количество тех, кто хорошо относится к США, выросло. Для сравнения: их было 23 % в сентябре и 19 % в мае этого года. При этом тех, кто плохо относится к Штатам, большинство — 56 %. В сентябре их было, по данным социологов, 64 % и 70 % — в мае.

Каждый второй россиянин (54 %) верит, что российско-американские отношения станут лучше после избрания президентом США Дональда Трампа. Лишь 2 % россиян считают иначе. Еще 27 % уверены, что между РФ и США ничего не изменится.