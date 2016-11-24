Обновление: добавлен комментарий представителей Yota

У оператора сотовой связи Yota произошел сбой в работе. Об этом сообщают его московские абоненты в социальных сетях.

Пользователи мобильного оператора Yota пожаловались на сбой в работе сети при подключении к интернету. Многие сайты перестали открываться через браузер. Как отмечают абоненты, сбои возникли в связи с неполадками в работе VPN-сервиса. При ручном вводе VPN-адресов проблема разрешается.

Представители Yota отрицают, что в работе оператора есть сбои. «Служба поддержки не фиксирует массовых обращений от клиентов смартфонов или модемов. Все работает в штатном режиме», — заявила PR-директор Yota Ольга Алексеева «Газете.Ру».

UPD (14:05): В Yota подтвердили, что в работе оператора возник сбой. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

«Сбой затронул небольшое количество клиентов. На данный момент проблема устранена», — рассказали там.