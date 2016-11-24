Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина
Депутаты Европарламента потребовали от российских властей освободить заключенного по «болотному делу» Ильдара Дадина и других «осужденных за реализацию своего права на свободу слова». Это следует из резолюции, принятой на пленарном заседании Европарламента.
В Европарламенте также заявили, что надо провести тщательное независимое расследование заявлений Дадина об издевательствах над ним и другими заключенными в карельской колонии. Депутаты обеспокоены тем фактом, что речь идет «о систематическом применении пыток и жестоком обращении с заключенными в российской пенитенциарной системе».
В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством. Совет по правам человека провел проверку, в результате которой подтвердил информации о насилии в сегежской колонии.
7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.
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