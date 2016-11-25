Водителям коммерческих автобусов разрешили изменять маршрут для объезда дорожных происшествий. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Выбрать альтернативный вариант проезда водитель сможет при условии, что автобус задерживается из-за аварии или другого происшествия на трассе. В ведомстве отмечают, что нововведение поможет коммерческому транспорту не отклоняться от графика.

Диспетчерские центры с помощью онлайн-системы контроля за интервалами частных автобусов будут сообщать водителю, по какому пути следует объехать аварию. Операторы согласовывают альтернативные варианты проезда с ситуационным центром, после чего меняют автобусный маршрут.

Всего в столице работают восемь коммерческих перевозчиков, которые обслуживают 211 маршрутов.