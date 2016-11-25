Коммерческому транспорту разрешили отклоняться от маршрута для объезда ДТП
Водителям коммерческих автобусов разрешили изменять маршрут для объезда дорожных происшествий. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Выбрать альтернативный вариант проезда водитель сможет при условии, что автобус задерживается из-за аварии или другого происшествия на трассе. В ведомстве отмечают, что нововведение поможет коммерческому транспорту не отклоняться от графика.
Диспетчерские центры с помощью онлайн-системы контроля за интервалами частных автобусов будут сообщать водителю, по какому пути следует объехать аварию. Операторы согласовывают альтернативные варианты проезда с ситуационным центром, после чего меняют автобусный маршрут.
Всего в столице работают восемь коммерческих перевозчиков, которые обслуживают 211 маршрутов.
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