Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении чиновников, нарушивших запрет баллотироваться в Российскую академию наук. Об этом сообщает РИА «Новости».

Указом президента от занимаемых должностей освобождены начальник Главного медицинского управления Константин Котенко, начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и заместитель министра внутренних дел Александр Савенков. Чиновники уволены с формулировкой «по собственному желанию».

Ранее, 23 ноября, Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию пригрозил уволить чиновников и сотрудников силовых ведомств, которые вопреки его запрету избрались членами-корреспондентами и академиками РАН.