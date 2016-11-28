Совет Федерации не будет составлять «патриотический стоп-лист»
Совет Федерации отказался составлять «патриотический стоп-лист» зарубежных НКО. Об этом сообщает ТАСС.
«Законодательная власть не должна подменять собой действия власти исполнительной, поэтому мы сейчас берем своеобразную паузу» — отметил замглавы комитета по международным делам СФ Андрей Климов.
Также он добавил, что сенаторы могут вернуться к разработке «патриотического стоп-листа», если эта ситуация в стране вызовет серьезный общественный интерес.
Ранее, 7 июля, Совет Федерации подготовил список из 12 иностранных некоммерческих организаций. Таким НПО запрещается вести работу на территории страны и распространять информационные материалы.
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