Совет Федерации отказался составлять «патриотический стоп-лист» зарубежных НКО. Об этом сообщает ТАСС.

«Законодательная власть не должна подменять собой действия власти исполнительной, поэтому мы сейчас берем своеобразную паузу» — отметил замглавы комитета по международным делам СФ Андрей Климов.

Также он добавил, что сенаторы могут вернуться к разработке «патриотического стоп-листа», если эта ситуация в стране вызовет серьезный общественный интерес.

Ранее, 7 июля, Совет Федерации подготовил список из 12 иностранных некоммерческих организаций. Таким НПО запрещается вести работу на территории страны и распространять информационные материалы.