Все фигуранты уголовного дела о хищениях денег на реставрацию объектов культурного наследия признали вину и возместили около 10 миллионов рублей ущерба. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о заместителе министра культуры Григории Пирумове, директоре департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борисе Мазо, главе центра реставрации Олеге Иванове, руководителе дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Борисе Цагараеве и возглавлявшем проекты «Балтстроя» Владимире Сванбеке.

Ранее все они отрицали свою причастность к мошенничеству в особой крупном размере в составе организованной группы. Несмотря на признательные показания и «деятельное раскаяние», из СИЗО их пока не освободили.

Одновременно с этим стало известно о нескольких уже вышедших из СИЗО фигурантах дела, заключивших со следствием досудебные соглашения. Речь идет о предпринимателе Никите Колесникове, главе «Балтстроя» Дмитрии Сергееве и управляющем компании Александре Коченове. Предполагается, что они дали показания на своих подельников.

Весной 2016 года в Москве арестовали шестерых подозреваемых по делу о махинациях в министерстве культуры. По версии следствия, они заключали госконтракты на реставрацию объектов культурного наследия по завышенным ценам. В деле упоминаются четыре эпизода: Новодевичий монастырь, Драмтеатр в Пскове, Иоанно-Предтеченский монастырь и Музей космонавтики в Калуге. Предполагается, что ущерб от деятельности организованной группы превысил 100 миллионов рублей.