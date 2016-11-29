Департамент экономической политики и развития столицы решил отложить срок уплаты налога на имущество для жителей. Соответствующий проект закона будет направлен в ближайшие дни на рассмотрение Мосгордумы, сообщает «Интерфакс».

Согласно законопроекту, проценты за неуплату не будут начисляться до 1 мая 2017 года. В прежней редакции они должны были начисляться, начиная с 1 декабря этого года.

Отложить срок было решено в связи с новым законом об уплате налога на имущество от кадастровой стоимости. «Отдаление срока, с которого будут начислять пени за несвоевременную уплату налога за первый год его уплаты, — это дополнительная поддержка для москвичей, помощь в адаптации к новым правилам», — прокомментировала ситуацию заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина.

В ближайшие дни Мосгордума рассмотрит законопроект. Его принятие ожидается в первой половине декабря 2016 года.