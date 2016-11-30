Следственный комитет России не нашел доказательств существования «государственной допинговой программы». Об этом сообщает «РБК».

«Доказательств о существовании и реализации в РФ некоей государственной допинговой программы, направленной на завоевании российскими спортсменами на международных соревнованиях максимального количества медалей, не получено», — заявил заместитель председателя Следственного комитета Илья Лазутов.

При этом он добавил, что следствие находится в активной фазе. Сроки его окончания зависят от того, как быстро западные коллеги ответят на запросы СКР.

В июне 2016 года в отношении бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями. В ходе проведенной проверки следствие установило, что Родченков склонял спортсменов к употреблению неизвестных препаратов и уничтожал некоторые допинг-пробы.