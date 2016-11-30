С 2017 года дроны массой от 250 грамм до 30 килограмм начнут снабжать специальными номерными знаками. Об этом сообщает газета «Известия».

Над механизмом идентификации беспилотников работает госпредприятие «ЗащитаИнфоТранс», которому с 5 июля 2017 года предстоит ставить аппараты на госучет. В качестве номерного знака планируется использовать активную RFID-метку, которая позволит считывать информацию о дроне и его владельце на расстоянии до 300 метров. Для получения данных разработаны специальные считыватели с соответствующим программным обеспечением.

Тестирование системы начнется в декабре 2016 года. Его проведению поспособствует компания Zala Aero Group, входящая в концерн «Калашников». Она установит метки на свою продукцию, чтобы понаблюдать за их поведением во время полетов и оценить «уровень защиты от дурака».

Окончательно процедуру регистрации дронов определят в постановлении правительства, разработанном министерством транспорта. В ЗИТ предполагают, что заявку на постановку беспилотника на учет можно будет подать онлайн. Услуга будет платной. Пока размер взноса не определен, но он составит около 200–300 рублей, что сопоставимо со стоимостью изготовления и доставки радиометки. Распространять номерные знаки планируется через центры оказания госуслуг, торговые сети и салоны сотовых операторов.