Мосгорсуд признал законным решение суда нижестоящей инстанции, который ранее удовлетворил иск о защите чести и достоинства главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете», в которой вышла статья журналиста Романа Анина о яхте, на которой якобы отдыхает жена предпринимателя. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Решение Басманного районного суда города Москвы от 10 октября 2016 года по иску Сечина о защите чести и достоинства оставить без изменения, апелляционную жалобу АНО РИД „Новая газета“ и Анина — без удовлетворения», — сказано в определении апелляционной коллегии по гражданским делам.

Теперь газета должна удалить материал с сайта и выпустить опровержение. На это у издания есть семь дней.

В октябре Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск главы «Роснефти» Игоря Сечина и обязал «Новую газету» в течение семи дней опровергнуть статью о возможной связи Сечина с яхтой «Принцесса Ольга», а также удалить материал с сайта издания.

Статья под заголовком «Секрет „Принцессы Ольги“», из-за которой Сечин подал в суд, вышла в «Новой газете» 1 августа 2016 года. В ней рассказывалось, что недавно Игорь Сечин женился на Ольге Рожковой, взявшей фамилию мужа. Изучив ее записи в приложении Instagram, журналисты выяснили, что женщина часто выкладывает снимки с яхты, похожей на судно St. Princess Olga — одну из самых роскошных в мире яхт стоимостью около 100 миллионов долларов, владелец которой не раскрывается. При этом в шести случаях «Новая» установила полное соответствие места съемок с местонахождением корабля, данные о маршруте которого содержатся в открытых источниках.