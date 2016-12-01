Заявившего о пытках в сегежской колонии № 7 Ильдара Дадина поместили в одиночную камеру сроком на полгода. Об этом его жена Анастасия Зотова рассказала в своем твиттере.

Уполномоченный по правам человека респ. Карелия Александр Шарапов посетил вчера Дадина и выяснил, что Ильдара поместили в ПКТ на 6 месяцев — анастасия зотова (@Alasta_ven) 1 декабря 2016 г.

24 ноября представители УФСИН по республике Карелии сообщили, что Дадина отправили в одиночную камеру после драки с сокамерником. По одной из версий, она возникла на бытовой почве. По другой, сокамерник Дадина специально его спровоцировал. Срок заключения активиста в «одиночку» ранее не уточнялся. Самому Дадину его также не называли.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством. Совет по правам человека провел проверку, в результате которой подтвердилась информация о насилии над заключенными.