Президент России Владимир Путин потребовал наказывать «по всей строгости закона» граждан, предпринимающих «хулиганские» попытки сорвать выставки или спектакли. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В частности, он потребовал разобраться с запретом на постановку оперы «Иисус Христос — суперзвезда», так как никто из присутствовавших на заседании Совета по культуре и искусству не смог ответить, кто именно рекомендовал не ставить спектакль. Пожаловавшийся на это худрук Государственного театра наций Евгений Миронов пообещал составить список аналогичных инцидентов за последнее время.

Кроме того, Путин заявил, что деятели искусства могут и сами определять границы дозволенного, отделяя творческие акции от «циничного и оскорбительного эпатажа».