Прокуратура попросила отменить приговор Зеленоградского районного суда москвичу Евгению Корту, которого обвинили в экстремизме из-за опубликованного на его странице во «ВКонтакте» изображения с националистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем и писателем Александром Пушкиным. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

В своей апелляции представители прокуратуры указали на нарушение статьи 7 УПК РФ — «Законность при производстве по уголовному делу» — и попросили отменить действующий приговор, направив дело на пересмотр в тот же суд, но иным составом.

3 ноября 20-летнего жителя Москвы Евгения Корта приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении за нарушение части 1 статьи 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Экспертиза установила, что изображенная на картинке «конфликтная ситуация» между Тесаком и Пушкиным содержит «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских». Это послужило основанием частично удовлетворить требования обвинения, настаивавшего на двух годах лишения свободы.

Защита Корта настаивала на его невиновности, так как он якобы не публиковал это изображение на своей странице, и обещала обжаловать приговор.