Кировский суд отказал защите оппозиционера Алексея Навального в прекращении дела «Кировлеса» «до оглашения обвинительного заключения и исследования доказательств». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Рассмотрение ходатайства о прекращении преждевременно», — сказал судья Алексей Тюрин. Так, суд отказал в удовлетворении ходатайства на данной стадии процесса.

С текстом ходатайства можно ознакомиться здесь.

Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале 2016 года заключил, что в России нарушили право Навального и второго фигуранта дела, Петра Офицерова, на справедливое судебное разбирательство. При этом политической подоплеки в деле «Кировлеса» суд не нашел. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Навальному и Офицерову компенсации на общую сумму более 87 тысяч евро. Россия подала апелляцию на это решение, однако в августе она была отклонена.

Летом 2013 года Алексею Навальному и Петру Офицерову назначили условные сроки по делу «Кировлеса». Подсудимые обвинялись в хищении более 10 тысяч кубометров леса у предприятия на сумму свыше 16 миллионов рублей. В сентябре 2015 года «Кировлес» потребовал компенсировать эти деньги, после чего Навального обязали выплатить предприятию 16 миллионов рублей компенсации материального вреда. Однако в апреле Мосгорсуд приостановил на неопределенный срок рассмотрение иска по поводу компенсации.