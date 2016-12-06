Обновлено: добавлен ответ суда на просьбу прокуратуры.

Гособвинение попросило обеспечить принудительный привод Алексея Навального в Ленинский суд Кирова для его участия в пересмотре дела «Кировлеса». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Во вторник, 6 декабря, на заседание явился только Петр Офицеров, также проходящий по делу «Кировлеса». Сам Навальный отказался присутствовать на процессе из-за занятости его адвокатов. Защита просила назначить текущее заседание на другую дату, но суд не внял ее просьбе.

По словам судьи Алексея Втюрина, адвокаты Навального уведомили суд о своей занятости в других процессах только вечером в понедельник, 5 декабря. К соответствующим справкам они приложили заявление с просьбой согласовать график судебных заседаний. Все эти документы приобщили к материалам уголовного дела.

Одновременно с этим стало известно, что Втюрин отклонил поданное Навальным и его защитой ходатайство об отводе судьи, то есть его самого, так как не увидел для этого никаких оснований. По мнению же самих заявителей, Втюрин изначально занял обвинительную позицию по делу и может испытывать на себе давление со стороны зампредседателя райсуда Сергея Блинова, который вынес приговор по делу «Кировлеса» в 2013 году. На последнего уже написана жалоба.

UPD (13:50): Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин отказался принудительно приводить политика Алексея Навального на заседания по делу «Кировлеса». Он учел, что оппозиционер не смог явиться на слушания из-за занятости его адвоката Ольги Михайловой в процессе по делу об убийстве Бориса Немцова. Следующее заседание назначили на 12 декабря.

Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале 2016 года заключил, что в России нарушили право Навального и второго фигуранта дела, Петра Офицерова, на справедливое судебное разбирательство. При этом политической подоплеки в деле «Кировлеса» суд не нашел. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Навальному и Офицерову компенсации на общую сумму более 87 тысяч евро. Россия подала апелляцию на это решение, однако в августе она была отклонена.