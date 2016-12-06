Исследовательская компания The Economist Intelligence Unit поставила российскую систему здравоохранения в один ряд со странами третьего мира. Об этом сообщает агентство «РБК».

По мнению экспертов, Россию, Египет, Индонезию, Нигерию и Бразилию, а также ЮАР и ОАЭ объединяет ориентация не на результат лечения граждан, а на количество оказанных медицинских услуг, что свидетельствует о низкой эффективности выбранной модели здравоохранения.

Анализ проводился по 17 параметрам вроде общей политики страны в медицинской сфере, доступности медпомощи для всех слоев населения, особенностей системы клинических рекомендаций, на основе которой врачи выбирают подходящее лечение, и обучения медперсонала. Все эти характеристики объединили в четыре категории, успехи государств по каждой из которых оценивались как низкие, средние, высокие и очень высокие.

По каждому из четырех итоговых показателей Россия получила самые низкие баллы. Аналитики пояснили, что это связано с тем, что различные элементы системы здравоохранения в стране слабо связаны между собой. Это выражается в том числе и в том, что оплата медицинских услуг никак не зависит от результатов терапии. Вдобавок к этому власти не анализируют, как тратятся деньги на медицину, а сокращение финансирования уже привело к закрытию некоторых медучреждений и уменьшению объема покрытия в рамках обязательного медицинского страхования, которого и так было недостаточно. Несмотря на это, Россия все же получила высокий балл за охват населения медицинской помощью. Это единственный из 17 параметров, по которому стране удалось достичь такого результата.

Единственной страной, получившей высший балл, стала Швеция. Следом за ней расположилась Великобритания. Остальные страны получили средние и низкие оценки.