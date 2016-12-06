Следственный комитет провел обыски в Доме болельщиков футбольного клуба «Локомотив». По их итогам задержали троих фанатов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова уточнила, что обыски проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее в СМИ сообщалось, что обыски связаны с уголовным делом, возбужденным после матча между «Локомотивом» и албанской командой «Скендербеу», во время которого российские болельщики скандировали экстремистские кричалки в адрес албанцев. Матч состоялся 1 октября 2015 года.