Неформальное объединение юристов и журналистов «Команда 29» адвоката Ивана Павлова, который занимается делами о государственной измене, сообщило еще об одной женщине, осужденной за госизмену из-за отправленного гражданину Грузии СМС-сообщения перед событиями августа 2008 года. Информация об этом была опубликована на сайте «Команды 29».

Осужденную зовут Инга Тутисани. О ее деле сотрудники организации узнали от сокамерницы женщины, Екатерины Харебавы, которую ранее приговорили к шести годам колонии по обвинению в шпионаже. Харебава вышла на свободу в июне 2016 года.

По ее словам, Тутисани осудили в июне 2014 года, она отбывает наказание в женской колонии в Вологде. Харебава не стала уточнять о содержании СМС, за которые на Тутисани завели дело.

Харебава утверждает, что она не нашла имя Тутисани в списке людей, освобожденных из вологодской колонии. Приговор Тутисани вынес судья Алексей Иванов, ранее осудивший на 12 лет авиационного диспетчера Петра Парпулова за разглашение гостайны.

Фамилия Тутисани фигурирует в картотеке Краснодарского краевого суда, сотрудником которого является Иванов. Согласно материалам дела, человек с такой фамилией был осужден в июне 2014 года. Другой информации о деле на сайте суда нет.

Ранее стало известно, что россиянку Оксану Севастиди приговорили к семи годам заключения по обвинению в государственной измене.

На Севастиди завели дело после того, как в 2008 году незадолго до начала войны с Грузией она отправила своему знакомому в этой стране несколько СМС-сообщений. В них она рассказала, что видела в Сочи поезд с военной техникой, следующий в сторону Абхазии.