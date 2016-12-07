Национальный рейтинг прозрачности закупок показал, что за два с половиной года работы контрактной системы закупки государства так и не стали прозрачными. Об этом сообщают «Ведомости», которые ознакомились с результатами исследования.

180 000 000 000 Рублей потеряло государство

на закупках по завышенным ценам



Потраченные 180 миллиардов рублей составили 2,68 % от общего заказа. Это меньше, чем годом ранее, когда государство потеряло 247,3 миллиарда, или 4,3 % от заказа.

При этом за год с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года размер госзаказа вырос на 20 %, а число конкурентных закупок — всего на 1 %. В среднем на торги, согласно данным исследования, приходит менее трех участников.

Прозрачность закупок составители рейтинга оценили как среднюю. Наиболее прозрачными признаны закупки Росимущества и «Росатома». При этом больше всего вопросов вызывают госзакупки Росавиации, Росрыболовства и Росстандарта, а также «Государственной транспортной лизинговой компании», «Объединенной судостроительной корпорации» и «Сибэко».

ФАС, в свою очередь, заявила, что конкурсы являются менее прозрачным способом закупки, чем аукционы: 95 % закупок госкомпаний делается у единственного поставщика. В проекте национального плана по развитию конкуренции предлагается перейти от субъективных конкурсов к электронному аукциону.