Депутат Государственной думы Виталий Милонов написал запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить издание «Медуза» на предмет пропаганды терроризма и экстремизма.

Поводом для обращения стала вышедшая во вторник, 6 декабря, под заголовком «Когда вернетесь, мы вас убьем» статья корреспондента издания Ильи Азара про жителей Чеченской Республики, пытающихся бежать в Европу.

Об обращении депутата в прокуратуру рассказал «Лайф». На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Милонов опубликовал ссылку на этот материал. Один из помощников депутата Илья Евтигнеев подтвердил «Медузе» факт подачи Милоновым запроса в прокуратуру.

Милонов счел выход материала провокацией, целью которой является подрыв единства России и поощрение террористов.

«Несмотря на все потуги, у Азара и его хозяина не получается раскачать лодку межнациональной конфронтации. В репортаже они взяли откровенных уголовников, которые врут, и выдали их за неких беженцев», — сказал Милонов «Лайфу».

В Генпрокуратуре изданию заявили, что обращение будет зарегестрировано в течение трех дней.