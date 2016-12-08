Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию с возможной вырубкой деревьев в парке «Кусково» для строительства автомобильной трассы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По поводу парка «Кусково» я вообще первый раз это слышу, и зачем вырубать парк «Кусково», я понятия не имею», — заявил Путин во время заседания Совета по правам человека.

Он добавил, что с просьбой поговорить с Собяниным по поводу парка к нему обратился председатель СПЧ Михаил Федотов. «Обязательно переговорю и узнаю, какие там соображения, что там рубить, зачем», — пообещал глава страны.

Таким образом Путин отреагировал на реплику Сергея Цыпленкова, главы комиссии СПЧ по экологическим правам. Цыпленков рассказал президенту, что парк находится под угрозой вырубки для строительства Северо-Восточной хорды.

О том, что на месте парка «Кусково» планируют построить шестиполосную трассу, которая соединит Московскую кольцевую автомобильную дорогу и шоссе Энтузиастов, стало известно в мае 2016 года. Местные жители утверждают, что вырубка нарушит экологический баланс района. Также в парке могут убрать несколько детских площадок, места для прогулок и гаражи. Кроме того, работы грозят навредить местному кладбищу и храму, вблизи которых пройдет Северо-Восточная хорда.