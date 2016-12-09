К матери и двум несовершеннолетним сестрам защитника парка «Торфянка», помощника депутата Мосгордумы Владислава Кузнецова пришли полицейские. Об этом рассказал сам Кузнецов телеканалу «Дождь».

По его словам, двое сотрудников полиции и один человек в штатском пришли в квартиру около полуночи. Они заявили, что получили жалобу от соседей Кузнецова на шум. Однако, как выяснилось позже, соседи не подавали заявления.

Полицейские сфотографировали паспорт матери активиста. В это время мужчина в штатском ждал на лестнице. Как думает Кузнецов, это был сотрудник Следственного комитета — он знаком активистам «Торфянки».

14 ноября полиция провела обыски у активистов, выступавших против строительства православного храма на месте парка «Торфянка». О причинах обысков и задержаний активистам не сообщили.

С лета 2015 года жители Лосиноостровского района, на территории которого находится «Торфянка», проводят митинги против строительства там нового храма РПЦ. В октябре 2015 года власти Москвы сочли нецелесообразным возведение церкви на месте «Торфянки», однако в феврале 2016-го в парк привезли стройматериалы для начала строительства. Это спровоцировало очередной конфликт между защитниками парка и сторонниками строительства храма, в том числе представителями движения «Сорок сороков». В РПЦ считают, что против строительства храмов могут выступать только оппозиционные политики и противники православной церкви — сектанты и язычники.