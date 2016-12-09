Росздравнадзор вновь разрешил продажу препарата «Авастин». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании информации, предоставленной ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзора (Московская лаборатория), сообщает о возобновлении реализации лекарственного препарата „Авастин“, концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл, флаконы (1), поддоны картонные (1), пачки картонные серии В7035 производства "Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.", Швейцария / упаковано ЗАО „Ортат“, Россия», — говорится в сообщении. На основании чего была возобновлена продажа препарата, не уточняется.

В сентябре несколько человек полностью потеряли зрение после того, как в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца им сделали укол препарата «Авастин». Производитель лекарства, швейцарская компания «Ф. Хоффманн-ля Рош», заявил, что не поставлял это лекарство НИИ имени Гельмгольца. Там также отметили, что препарат не предназначен для применения в офтальмологии, о чем говорится в инструкции.

6 октября Росздравнадзор объявил о приостановке реализации партии лекарственного препарата «Авастин» — такое решение было принято «на основании опубликованных в средствах массовой информации сведений о причинении вреда здоровью граждан».