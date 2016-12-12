Бывшие сотрудники Центров защиты прав граждан, созданных «Справедливой Россией», пожаловались в Генпрокуратуру на миллионные долги по зарплате. Об этом сообщает «РБК».

По оценкам самих экс-сотрудников, общая сумма задолженности составляет около 50 миллионов рублей. Они просят прокуратуру проверить руководство «Справедливой России» на соблюдение трудового и избирательного законодательства.

Слова авторов жалобы подтверждает бывший редактор сайта центрального штаба партии Константин Эделев. Он лидеру эсеров Сергею Миронову запрос через его личный сайт. «Он даже мне ответил, пообещал, что долги погасят, но этого до сих пор не произошло», — рассказал Эделев.

После того, как долги так и не вернули, Эделев вместе еще ста бывшими работниками Центров защиты прав граждан создали в Facebook закрытую группу под названием «ЦЗПГ решает?» для того, чтобы вместе бороться за выплату денег.