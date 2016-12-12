Рособрнадзор 7 декабря полностью приостановил лицензию Европейского университета в Петербурге — ведущего негосударственного гуманитарного и социального вуза. Занятий в ЕУ не будет до среды. При этом вуз не закрывается, он не может вести образовательную деятельность, но может — научную. Намеченные открытые события состоятся.

Сегодня преподавателей, магистрантов и аспирантов собрали в ЕУ, чтобы рассказать о дальнейших действиях. Если ситуация с лицензией не разрешится, студентов должны перевести в другие вузы. Ректор Европейского университета Олег Хархордин вылетел в Москву на консультацию — завтра по ее итогам в вузе снова будет собрание. Но уже сегодня к вечеру ситуация с вузом должна проясниться.

Кто хочет закрыть ЕУ, почему информация об иностранном финансировании вуза ложна и при чем тут Путин — мы собрали всю информацию о том, что происходит с Европейским университетом.