СитуацияМилонов, Пиотровский и особняк: Что происходит с Европейским университетом
Рособрнадзор приостановил лицензию одного из ведущих вузов. Рассказываем о развитии событий
Рособрнадзор 7 декабря полностью приостановил лицензию Европейского университета в Петербурге — ведущего негосударственного гуманитарного и социального вуза. Занятий в ЕУ не будет до среды. При этом вуз не закрывается, он не может вести образовательную деятельность, но может — научную. Намеченные открытые события состоятся.
Сегодня преподавателей, магистрантов и аспирантов собрали в ЕУ, чтобы рассказать о дальнейших действиях. Если ситуация с лицензией не разрешится, студентов должны перевести в другие вузы. Ректор Европейского университета Олег Хархордин вылетел в Москву на консультацию — завтра по ее итогам в вузе снова будет собрание. Но уже сегодня к вечеру ситуация с вузом должна проясниться.
Кто хочет закрыть ЕУ, почему информация об иностранном финансировании вуза ложна и при чем тут Путин — мы собрали всю информацию о том, что происходит с Европейским университетом.
В чем обвиняют ЕУ?
Сегодня Рособрнадзор наконец-то прокомментировал причину приостановки лицензии ЕУ (ничего нового, впрочем, не сообщив): «Рособрнадзор действовал строго в соответствии с законом и приостановил действие лицензии Европейского университета на основании решения районного суда Санкт-Петербурга, согласно которому вуз не устранил выявленные нарушения».
О характере нарушений в пресс-службе ведомства не рассказали, но они и так известны из утреннего объявления на сайте вуза:
По мнению Рособрнадзора, на факультете политических наук и социологии отсутствует необходимая доля преподавателей-практиков — как по политологии, так и по социологии (два нарушения);
Преподаватели, работающие по срочным трудовым договорам, не проходили аттестации;
В университете по адресу его местонахождения, указанному в лицензии, отсутствует спортзал (университет его арендует).
Последнее нарушение — отсутствие спортзала (в вузе, программа которого не предусматривает занятия физкультурой) — Дзержинский районный суд в итоговом решении снял.
При этом летом в ЕУ нашли 120 нарушений, вплоть до такого — «отсутствие стендов с антиалкогольной пропагандой». Студенты вуза говорят, что сейчас пропаганда на месте, она среди прочего призывает и утверждает: «Трезвым девушкам — трезвых парней»; «Водка — оружие. Не пропей Россию» (изображение дяди Сэма с бутылкой, на которой написано «счастье лоха»); «Алкогольный террор против России»; «Пейте пиво с юных лет, у дебилов проблем нет» (кто-то из неравнодушных граждан перечеркнул слово «дебилы» и приписал шариковой ручкой «это эйблизм»); «Умри за родину, а не из-за пьянства».
Впрочем, большая часть нарушений касалась «наличия или отсутствия некоторых документов в учебных подразделениях».
При чем здесь Милонов?
Механизм проверок в Европейском университете запустил депутат Госдумы Виталий Милонов. Помощник парламентария Илья Евстигнеев так пояснил изданию Znak.com интерес к вузу: «На одной из встреч с молодежью к нему обратилась группа студентов с просьбой о проверке вуза. Мы перенаправили обращение в прокуратуру, на этом наше участие завершилось».
В вузе добавляют, что позже «добавились жалобы других инициативных граждан». Их имена ректорату известны: «Это не в меру бдительные активисты. Мы не хотим называть их имена, чтобы не создавать им рекламу», — сообщили The Village в ЕУ.
«Жалобы содержали как заведомо ложную информацию (в университете отсутствует медпункт, стипендии выдаются студентам в конвертах и в иностранной валюте и тому подобное), так и информацию, требующую детальной проверки федеральными надзорными органами (например, незаконные перепланировки или нарушения требований законодательства об образовании). Все они были составлены так, чтобы дать основание прокуратуре задействовать для внеплановой проверки практически все контрольно-надзорные органы», — отмечено в сообщении вуза.
В итоге в июле-августе ЕУСПб посетили с проверками 11 контрольно-надзорных служб.
Как отреагировали власти?
Когда стало известно о приостановке лицензии, ЕУ обратился к президенту Путину. Как утверждает заместитель главного редактора по экономической политике «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин, резолюция президента была «гневной», а как говорят в самом университете, она состояла из одного слова: «поддерживаю».
Обращение к Путину направили от имени ректора ЕУ Олега Хархордина, а также председателя попечительского совета вуза Михаила Пиотровского. По мнению Бутрина, скоростью реакции на обращение Европейский университет обязан именно директору Эрмитажа: «[Ему], видимо, не составило большого труда сделать так, чтобы это письмо адресат быстро прочитал и осознал, что происходит что-то не то».
Путин потребовал у вице-премьера Ольги Голодец разобраться с ситуацией. В пятницу прошло экстренное совещание в закрытом режиме. И «Коммерсант», и Znak.com со ссылкой на свои источники сообщают, что все участники — в том числе Рособрнадзор и Минобрнауки — высказались в поддержку ЕУ.
Однако повернуть вспять бюрократическую машину пока не удалось, несмотря на поддержку президента. «Проблема в том, что летнее решение суда еще в силе, а сейчас была отклонена апелляция. Рособрнадзор не может прямо отказаться от решения суда. Ему дали до понедельника время найти решение», — заявил Znak.com источник в правительстве.
В вузе все же надеются, что сегодня правительство найдет законные основания для того, чтобы университет продолжал работать.
Что будет со студентами?
«Самый благоприятный для нас сценарий развития событий — отмена или хотя бы приостановка распоряжения Рособрнадзора. В идеале мы бы хотели восстановления лицензии на основании наших доводов, — заявили The Village в ЕУ. — Самый негативный сценарий — если к среде нам придется решать вопрос о том, куда мы переводим наших студентов».
Второй сценарий крайне проблематичен для ЕУ: университету надо будет найти вузы с аналогичными программами и условиями обучения для порядка 200 студентов. При этом в университете считают, что альтернативных программ в других вузах просто нет. «В особенности это касается наших международных программ, где обучение идет на английском языке. Мы даже не представляем, где будем искать альтернативу для иностранных студентов».
Декан факультета экономики ЕУСПб Максим Буев в комментарии в Facebook указывает на то, что сроки поиска новых вузов пластичны: «Закон гласит, что в течение пяти дней (с момента приостановки лицензии. — Прим. ред.) мы должны лишь уведомить студентов о потенциальном переводе в другие вузы. За этим следуют попытки найти вузы, и по получении согласия в течение десяти дней нам надо спросить студентов, согласны ли они на перевод. Сколько времени потребуется для того, чтобы найти другие вузы, закон не обсуждает».
Если ЕУ не удастся найти вуз с аналогичной программой для кого-то из студентов, ректорат обратится в министерство образования за разъяснениями о том, как поступать в такой ситуации.
Впрочем, в университете говорят, что правительственное совещание и проводилось как раз для того, чтобы решить, как избежать перевода студентов, не нарушая при этом закон.
Кто атакует ЕУ?
В СМИ циркулируют две основные версии, почему происходят атаки на Европейский университет, однако ни журналисты, ни эксперты, ни сотрудники вуза не знают, кто может стоять за этой активностью.
Первая версия: это атака лично против Алексея Кудрина. Бывший министр финансов входит в попечительский совет вуза; кроме того, он является председателем Центра стратегических разработок, в проектах которого работают в том числе сотрудники Института проблем правоприменения ЕУ — готовят планы реформ правоохранительной системы. Однако сам Кудрин в беседе с «Коммерсантом» не был склонен связывать проблемы ЕУ с ЦСР.
Вторая версия: атака связана с будущей реконструкцией особняка Кушелёва-Безбородко на Гагаринской улице. Конкурс на проект реконструкции провели еще в 2013 году: его победителем стал французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт, который предложил накрыть дворы стеклянным куполом на уровне второго этажа, устроить там кафе и библиотеку, высадить деревья, а внутри здания восстановить зимнюю оранжерею.
Осенью Европейский университет должен был переехать в новое здание (а после реконструкции вернуться в особняк). «Действительно, мы выбились из графика. Пока мы ждем окончательного решения правительства города, — пояснили The Village в вузе. — Если не брать в расчет текущую ситуацию, мы планировали переезжать после Нового года». Здание, в которое должен переехать вуз, находится рядом с особняком Кушелёва-Безбородко, но его точный адрес в ЕУ не называют.
Еще одно объяснение происходящего на своей странице в Facebook дал декан факультета антропологии Илья Утехин: «Это тренд укрупнения колхозов и централизации управления — линия на закрытие всех филиалов и мелких вузов, особенно частных».
Откуда взялись тролли?
В конце прошлой недели ЕУ подвергся атакам и со стороны прокремлевских троллей. Ряд блогов распространили статью издания «ОколоКремля», в которой анонимный автор обвиняет вуз в непатриотичной деятельности. Ассортимент заголовков от «Минус одно гнездо русофобов» до «Какая замечательная новость!»
Комментарии, по всем признакам похожие на троллинг, появляются также под постами ЕУ в соцсетях и под статьями СМИ (в том числе на The Village).
Издание «РИА ФАН», расположенное в том же бизнес-центре на улице Савушкина, что и фабрика интернет-троллей, опубликовало текст «Тайное стало явным» (затем частично перепечатанный «Комсомольской правдой»), который завершается следующим пассажем: «Считается, что Европейский университет спонсируют различные американские фонды вроде Сороса, Ротшильдов и Макартуров, которые славятся любовью к оранжевым цветам и революциям».
В ЕУСПб The Village сообщили, что еще в октябре 2015 года попечительский совет принял решение о полном отказе от иностранного финансирования. Это было связано с законом «Об иностранных агентах». «Основные источники финансирования университета — это пожертвования от российских жертвователей, доходы от целевого капитала университета, доходы от платной образовательной деятельности (плата за обучение) и доходы от исследовательской деятельности», — пояснили в вузе.
В ректорате ЕУ добавили, что рассматривают вариант подать в суд на СМИ, опубликовавшие недостоверную информацию. Однако пока у университета «другие первостепенные задачи».
Как поддержали ЕУ
Одновременно с атакой троллей была запущена и кампания в поддержку ЕУ. На сайте change.org студент НИУ ВШЭ в Петербурге Кирилл Шамиев разместил петицию с требованием спасти Европейский университет (правда, на данный момент она набрала чуть больше 1,5 тысячи подписей). А в Париже прошла акция, в которой приняли участие выпускники ЕУСПб и ученые.
Европейский университет в Петербурге — один из ведущих российских вузов в области гуманитарных и социальных наук, с конкурентоспособным знанием и стипендиями. The Village не раз подробно разговаривал с сотрудниками университета на самые разные темы — от современной архитектуры и выборов президента США до судебной системы и секса.
Мы надеемся, что вуз не повторит судьбу своего тезки — Европейского гуманитарного университета, который был создан в Минске как частный вуз, а в 2004 году его закрыли белорусские власти, и ЕГУ продолжил свою работу в Вильнюсе.
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