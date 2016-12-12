Социологи «Левада-центра» выяснили, сколько россиян не считают Россию великой державой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследования «Левада-центра».

27 % Россиян не считают

Россию великой державой

При этом две трети соотечественников, наоборот, считают страну «великой державой». В это понятие, по мнению респондентов входит, в первую очередь высокое благосостояние граждан (64 %), затем экономический и промышленный потенциал страны (58 %) и военная мощь (50 %). Гораздо менее важны для державы, по мнению опрошенных, великая культура, наука, искусство (23 %), авторитет страны в мире (18 %), богатые природные ресурсы (17 %), свободы и гражданские права (11 %), а также героическое прошлое (по 10 %).

Также социологи поинтересовались, государством какого типа хотят соотечественники видеть Россию. Треть опрошенных 33 % верит, что Россия — это государство с рыночной экономикой и демократическим устройством, как в западных странах, но со своим собственным укладом. Стольким же россиянам (33 %) все равно, какой тип государства будет в России, «важно лишь, насколько хорошо буду жить я и моя семья».