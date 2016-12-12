Правительство включило аборты в перечень медицинских услуг, для которых требуется получить лицензию. Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Таким образом, аборты выведены из общей лицензии на медпомощь, что в апреле обсуждал Минздрав.

Ранее рабочая группа в правительстве отклонила петицию о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. Решение объяснялось тем, что инициатива приведет к росту количества криминальных абортов, а из-за этого впоследствии увеличатся расходы на лечение женщин и пособия по инвалидности.