Сотрудники Федеральной службы безопасности вскрыли ячейку в отделении Альфа-банка главы Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Об этом рассказал основатель ФБК Алексей Навальный. Он утверждает, что в ячейке хранились документы Рубанова.

«При очередном посещении банка ему сообщили, что ячейку „вскрыли правоохранительные органы“», — рассказал Навальный.

В банке Рубанову сообщили, что сотрудники ФСБ вскрыли ячейку 28 ноября, предъявив службе банка постановление московского суда Мещанского района.

В банке также добавили, что сотрудники ФСБ просмотрели анкету Рубанова и памятку о подключении услуги «Альфа-клик», чем нарушили конфиденциальность средств удаленного доступа к его счетам. Директору ФБК предложили изменить кодовое слово.

Причину действий сотрудников ФСБ в банке не объяснили. Навальный считает, что вскрытие ячейки Рубанова связано с деятельностью ФБК.